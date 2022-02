Ex-Chivas lembra pesadelo na Libertadores: «Se terminar o jogo agora, matam-me a mim e a ti»

Ramón Morales, antigo jogador do Chivas, lembrou o pesadelo que viveu num duelo para a Libertadores entre a equipa mexicana e o Boca Juniors, em 2005, garantindo que foi a única vez que teve "medo de morrer" enquanto jogava futebol."A jogar, só tive medo uma vez e foi quando fomos jogar contra o Boca [Juniors]. Achei que nos iam matar. Não 'matar' pelo que fizemos em campo, mas mesmo matar de verdade. Atiravam pedras para o relvado e eu pedi ao árbitro para terminar o jogo, disse-lhe que aquilo era um perigo", começou por lembrar o mexicano, ex-internacional.E prosseguiu: "Acertaram com uma pedra no nosso guarda-redes. Não havia garantias [de segurança] nenhumas. Aproximei-me do árbitro e ele disse-me: 'Se eu terminar o jogo agora, matam-te a ti e a mim, portanto vamos jogar'. No final, suspenderam o jogo. Aí sim tive medo, foi a única vez".Amaury Vergara, outro dos protagonistas da partida, também relatou o episódio: "No final saímos de ambulância para não virem atrás de nós, e a pessoa da ambulância disse-nos: 'Podem dar graças a Deus por sermos do River, porque se fossemos do Boca, também vos queríamos matar".