Ex-colega lembra história insólita com Ronaldinho: «Não sabia que podia ir ao banco levantar dinheiro»

A passagem de Ronaldinho pelo futebol mexicano, para representar o Queretaro, já deu várias histórias curiosas e este fim de semana juntou-se outra à lista. Foi partilhada por Emanuel Vila, antigo jogador que foi colega do brasileiro no emblema mexicano. Tudo sucedeu quando, numa altura em que o seu irmão (Assis) tinha viajado, o 10 ficou sem dinheiro e precisava o equivalente a 1500 euros."O irmão dele foi para os Estados Unidos e ele precisava de 30 mil pesos. Foi ter com o tesoureiro do clube e diz-lhe 'olha, não tens aí uns 30 mil pesos que me possas emprestar? O meu irmão viajou de urgência e não me deixou dinheiro'. E ele responde 'sim, sem problema, mas se quiseres posso levar-te ao banco, do qual até és a principal cara de promoção, tens lá a tua conta e podes levantar o que quiseres'. E o Dinho responde-lhe 'mas eu posso levantar?' É uma história curiosa, mas que fala bem da ignorância importante. O tipo com 35 anos não sabia que podia ir ao banco levantar o seu dinheiro. Ou seja, tudo era sempre gerido pelo irmão. Era o género 'quanto precisas? Um milhão? Toma lá'. E nem falamos de um cartão de crédito, porque imagina... nem sabia o que era um banco. É uma história que me marcou", assumiu Emanuel Villa.