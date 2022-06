Ex-companheiros no Portimonense defrontam-se na abertura do campeonato chinês

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jadson e Lucas Possignolo, antigos jogadores do Portimonense, serão adversários na abertura do campeonato chinês, esta sexta-feira, no jogo que marcará a estreia oficial deste último pelo Zhejiang.

Jadson já está no futebol chinês há mais tempo, tendo conquistado três títulos na última época, a sua primeira no futebol daquele país.

A dupla, que atuou junta no Portimonense entre 2015/16 e 2020/21, estará agora em lados oposotos, no estádio Luneng Big. "É sempre uma felicidade reencontrar um companheiro de profissão. Eu e o Lucas vivemos ótimos momentos em Portugal e agora só posso desejar muito sucesso nessa nova fase que ele está vivendo aqui na China. Têm tudo para ser uma grande partida", declarou Jadson Cristiano.

Jadson esteve emprestado por cinco meses ao Shandong Taishan, clube que comprou o seu passe e pelo qual conquistou dois títulos: Campeonato Nacional e Copa da China. Antes, também no futebol chinês, Jadson sagrou-se campeão da 2.ª Divisão, pelo Wuhan Three Towns.

Lucas Possignolo passou os últimos oito anos em Portugal, sempre no Portimonense, primeiro por empréstimo do São Paulo e depois a título definitivo e fez parte do grupo campeão da 2.ª Liga em 2017.

"Ir embora de um lugar em que você ficou por tanto tempo nunca é fácil. Construí uma linda história em Portugal, lá conheci não só companheiros de trabalho, mas também amigos. O Jadson foi alguém que eu me aproximei muito em Portimão, pelo facto de sermos brasileiros. Ele já está escrevendo uma grande história aqui na China e espero seguir os passos dele no país", afirmou Lucas.

O Zhejiang adquiriu os direitos desportivos de Lucas Possignolo em abril de 2022, por 800 mil euros.