Ex-Cruz Azul arrasa jogadores que ficaram com camisola de Messi: «Onde fica a vergonha desportiva?»

Entiendo que tal vez haya sido la única oportunidad que tenían para quedarse con semejante tesoro, pero dónde queda la vergüenza deportiva?

A estreia de Leo Messi pelo Inter Miami provocou uma verdadeira loucura no futebol norte-americano, especialmente pelo facto do argentino ter saltado do banco para dar a vitória à sua equipa diante do Cruz Azul com um golo aos 90'+4 . Ora, perder uma partida naquele momento será naturalmente aquilo que nenhum jogador deseja, mas isso não impediu que alguns mexicanos acabassem a partida a sorrir... por terem levado para casa uma lembrança de Messi.Algo que não foi propriamente muito bem visto no México, como se pode ver pela forma como Emanuel Villa, um antigo jogador do Cruz Azul viu o momento. "Entendo que talvez seja a única oportunidade que teriam para ficar com semelhante tesouro, mas onde fica a vergonha desportiva? É difícil entender a foto e os sorrisos", escreveu no Twitter o antigo avançado, agora com 41 anos, que atualmente cumpre a função de comentador da TUDN.