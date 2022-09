Ex-defesa suíço morre aos 34 anos vítima de cancro

Der FCB trauert um Nicolas Schindelholz. Unser ehemaliger U21-Captain erlag mit nur 34 Jahren seiner Krebserkrankung. Der gesamte FCB ist erschüttert über diese Nachricht und spricht der Trauerfamilie sein herzlichstes Beileid aus.



Ruhe in Frieden, Nico. pic.twitter.com/pfKVdlAt1r — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) September 19, 2022

Nicolas Schindelholz, antigo defesa suíço, de 34 anos, formado no Basileia, morreu vítima de cancro. A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo clube nas redes sociais."O Basileia lamenta a perda de Nicolas Schindelholz. Nosso ex-capitão da equipa de sub-21 morreu de cancro com apenas 34 anos. Todos no Basileia estamos chocados com esta notícia e expressamos as nossas sentidas condolências à família enlutada. Descansa em paz Nico."Além do Basileia, Nicolas Schindelholz vestiu a camisola do Thun, do Luzern e do Aarau. A última equipa que representou foi precisamente o Aarau, até junho de 2021.