Ex-Famalicão condenado a um ano e dois meses de prisão por tráfico de armas

Nicolás Schiappacasse, antigo avançado do Famalicão detido a 26 de janeiro por posse de arma ilegal , foi esta sexta-feira condenado a um ano e dois meses de prisão, informou o Ministério Público do Uruguai, citado pelo 'El Mundo'.Segundo Javier Benech, diretor de comunicação da Procuradoria do Uruguai, Schiappacasse, que cumprirá seis meses de prisão domiciliária, foi considerado "autor responsável de vários delitos de tráfico interno de armas e munições".O uruguaio, ainda de acordo com o 'El Mundo', tem autorização do Ministério Público para treinar e jogar com o El Tanque Sisley, formação da segunda divisão desse país, e após cumprir os primeiros seis meses de pena, deverá apresentar-se uma vez por semana às autoridades e prestar serviço comunitário durante quatro horas semanais.Recorde-se que Schiappacasse, que tem 23 anos e contrato com o Sassuolo, representou o Famalicão entre julho de 2019 e junho de 2020, e foi detido em janeiro por carregar consigo uma arma de fogo.