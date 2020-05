Ex-FC Porto fica sem clube devido à pandemia do coronavírus

A pandemia da Covid-19 tem provocado efeitos negativos no futebol e alguns jogadores veem os seus contratos terminar devido a esta crise. Um desses casos mais recentes foi o do ex-jogador do FC Porto, Guilherme Dellatorre. O avançado, que alinhou na equipa B dos dragões em 2013, terminou contrato com o Mirassol no início do mês e a verdade é que o emblema brasileiro não renovou o vínculo devido à situação financeira complicada.





"Estou livre no mercado. O meu objetivo para o resto do ano passa por assinar com um clube que me dê condições de mostrar as minhas qualidades para poder continuar a evoluir na carreira. Neste momento, estou a manter a forma em Curitiba e tenho muitos amigos aqui que me ajudam", explicou Dellatorre ao Globoesporte.De resto, o avançado, de 28 anos, tinha voltado este ano ao Brasil para alinhar o no Mirassol, do Campeonato Paulista, após ter deixado o Suphanburi, da Tailândia. Na sua carreira, Dellatorre passou ainda por clubes como o Internacional de Porto Alegre, Athletico Paranaense, QPR e Apoel.