Ex-futebolista assume culpa por posse e partilha de pornografia infantil

Christoph Metzelder, antigo internacional alemão de futebol, defesa do Borussia Dortmund durante sete anos e campeão da La Liga pelo Real Madrid, declarou-se culpado durante a fase de investigação do processo de posse e partilha de pornografia infantil, que foi divulgado pelo 'Bild' em setembro de 2019.



Após buscas à casa de Christoph, apreensão do telemóvel e computador do jogador, este foi acusado de enviar para pelo menos três mulheres, por Whatsapp, fotografias e vídeos com imagens explícitas de atos sexuais com crianças e jovens em setembro de 2019, divulgou o jornal alemão.



Christoph Metzelder, de 39 anos, foi acusado da posse de 297 ficheiros com conteúdos pornográficos infantis e juvenis.



O ex-jogador do Real Madrid tentou impedir o Tribunal Distrital de Dusseldorf de fornecer informações sobre o caso à imprensa, que até agora não estava identificado com o nome do ex-futebolista.



No entanto, o tribunal decidiu que dadas as circunstâncias deveria prevalecer o interesse público, de acordo com o Der Spiegel.