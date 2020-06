Ex-futebolista polaco Andrzej Szarmach condenado por violência doméstica

O ex-futebolista internacional polaco Andrzej Szarmach foi condenado a oito meses de prisão por violência doméstica, com pena suspensa, por um tribunal de Angoulême, região do sudoeste de França, onde reside.

A sentença, que foi proferida na quarta-feira, determina também que Szarmach, de 69 anos, deverá submeter-se a exames psicológicos e frequentar durante dois anos programas com vista a reduzir a dependência de bebidas alcoólicas.

O antigo avançado foi uma das principais figuras do futebol polaco durante a década de 70 do século passado, tendo integrado a seleção que conquistou o terceiro lugar no Mundial de 1974, terminando a carreira com um total de 32 golos e 61 internacionalizações.