Ex-futebolista Théodoros Zagorakis eleito presidente da federação grega

Théodoros Zagorakis, capitão da seleção da Grécia que venceu o Euro'2004, na final frente a Portugal, foi eleito este sábado presidente da Federação Grega de Futebol, para os próximos quatro anos.

Zagorakis, que foi eleito o melhor futebolista do Europeu de 2004, realizado em Portugal e no qual os helénicos bateram por 1-0 a seleção lusa, na final, arrecadou 66 dos 68 votos do sufrágio e vai substituir Evangelos Grammenos.

O dirigente, de 49 anos, começou a jogar futebol no modesto Kavala, despertando o interesse do PAOK de Salonica, prosseguindo a carreira em clubes como os ingleses do Leicester, os italianos do Bolonha e os gregos do AEK Atenas.

O momento alto da carreira foi a conquista do Euro'2004, no qual a Grécia venceu a final contra Portugal, no Estádio da Luz, em Lisboa, com golo solitário de Angelos Charisteas, aos 57 minutos.