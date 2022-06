Ex-futebolista Thorsten Legat perdeu um testículo a treinar

Thorsten Legat fez carreira de futebolista na Alemanha e é lá que ainda vive depois de ter representado, entre 1986 e 2001, a nível sénior, Bochum, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Estugarda e Schalke 04. O antigo médio, hoje com 53 anos, continua a praticar desporto regularmente e preparava num espetáculo de mergulho da televisão RTL quando o impensável aconteceu.Ao saltar para a água, um testículo acabou por rasgar. Legat acalentou esperanças que tudo viesse a melhorar com o passar do tempo mas os médicos garantiram que iria ficar sem a parte integrante do sistema reprodutor. "Ao início pensei que o Mundo estava de pernas para o ar porque eu estava chocado e triste", começou por contar à RTL."O testículo irá ser retirado em agosto. No mesmo local irei colocar um implante. Fiquei esclarecido, é como um implante mamário", revelou o azarado ex-futebolista que é pai de dois filhos, de 22 e 24 anos, e não pensa voltar a ter herdeiros ainda que o possa.