Ex-internacional inglês precisa de transplante de fígado: «Sei que dependo do infortúnio de alguém»

Kieron Dyer, antigo internacional inglês que sofre de uma condição rara - colangite esclerosante primária - e que necessita de um transplante de fígado, explicou ao 'Daily Mail' como tem sido a sua 'luta' diária contra a doença, frisando que se sente "cada vez mais cansado"."Às vezes há pessoas à espera de transplantes e que só têm semanas de vida. Eu estou cada vez mais cansado, mas não estou na categoria mais urgente, portanto talvez tenha de esperar mais alguns meses até que o meu fígado se deteriore antes de me chamarem. Não há fígados suficientes para tantas pessoas que precisam de um".Aos 43 anos, Dyer assume que espera não desiludir a família da pessoa que se 'sacrificar' por ele. "Estou agradecido por terem descoberto o que estava errado comigo. Sei que estou dependente do infortúnio de alguém, que me dará a oportunidade de viver uma vida longa e feliz", explicou."O meu maior desejo é que consiga deixar essa pessoa orgulhosa. Eles encorajam-te a manter o contacto com a família do doador depois da operação, e isso é algo que planeio fazer sem qualquer dúvida. Espero seguir esse legado, não é algo que queira estragar. Sei o quão preciosa seria uma segunda oportunidade", rematou.