Ex-internacional japonês morre aos 32 anos

O japonês Masato Kudo, ex-internacional nipónico que jogou nos Vancouver Whitecaps, no Canadá, e nos Brisbane Roar, na Austrália, morreu aos 32 anos vítima de uma hidrocefalia, segundo revelou o clube japonês onde atuava atualmente.Kudo tinha sido hospitalizado no dia 3 deste mês e morreu ontem, depois de ter sido diagnosticado com uma acumulação de líquido no cérebro, de acordo com o Tegevajaro Miyazaki, clube da terceira divisão japonesa.O avançado "teve um impacto significativo na 1.ª divisão, jogou pelo Japão, tinha um grande historial, mas manteve-se sempre humilde", explicou ainda o seu atual clube.