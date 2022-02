Ex-jogador do FC Porto destrói McLaren de... 600 mil euros

Paulinho, brasileiro que já representou FC Porto e Portimonense e atualmente joga ao serviço do Shanghai Port, da Liga chinesa, está em destaque por estes dias no seu país natal por ter sofrido um acidente enquanto conduzia um McLaren 600LT, avaliado em mais de 600 mil euros. O médio, que na apresentação pelo Córdoba em 2013 se comparou a Messi, foi de encontro a uma árvore."As pessoas disseram que ia a 180 km/h, mas se isso fosse verdade, não estaria aqui para contar a história", explicou Paulinho à imprensa brasileira, garantindo que já está "de olho" em outro carro. "Já estamos a ver outro McLaren. Temos fotos e vídeos de um que nos agrada".A mulher do jogador frisou, ao programa 'Domingo espectacular', que a chuva foi um dos factores que contribuiu para o acidente. "A estrada estava molhada e ele não ia em excesso de velocidade, como algumas pessoas comentaram".Não resultaram quaisquer feridos do acidente.