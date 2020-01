Ex-jogador do FC Porto pode enfrentar 10 anos de prisão

João Maleck, avançado camaronês de 20 anos, esteve envolvido num acidente de viação, no ano passado, do qual resultaram dois mortos e novas provas apontam o jogador como culpado, segundo o diário desportivo espanhol, 'Mundo Deportivo'. O jovem foi contratado pelo FC Porto em 2017/18 para a equipa de juniores e esteve, também, cedido quer ao Santo Laguna, do México, quer ao Sevilha B.





As vítimas, María Fernanda Peña y Alejandro Castro, tinham acabado de se casar e dirigiam-se para o copo d'água quando sucedeu o acidente. Agora, as famílias das vítimas apresentaram novas evidências e o jovem, que tem estado em prisão preventiva desde essa altura, pode enfrentar uma pena de prisão de dez anos.Supostamente, o acidente deu-se depois de uma saída nocturna do jovem e as famílias apontam que o jogador seguia acima do limite de velocidade permitido na zona e que Maleck estaria a conduzir sob o efeito de álcool, não obstante o teste realizado após o sinistro ter dado negativo. Caso o juiz considere estas provas como válidas, o avançado pode ser acusado de homicídio e por isso enfrentar 10 anos de prisão. Para já segue em prisão preventiva.