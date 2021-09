Ex-jogador do Fenerbahçe procurado pela polícia por matar homem a tiro na estrada

Sezer Öztürk, ex-jogador turco que representou clubes como o Besiktas ou o Fenerbahçe, está a ser procurado pela polícia por ter causado o pânico numa estrada em Istambul, no passado dia 19. Segundo o 'AS', que cita relatos de testemunhas, o antigo médio terá disparado diversas vezes sobre um carro com inúmeras pessoas e que estava a obstruir o caminho, causando um morto e quatro feridos.





Segundo a mesma fonte, Öztürk seguia no carro com um amigo quando se apercebeu que a estrada por onde queria avançar estava bloqueada por outro veículo, ocupado por cinco pessoas. Ao pedir que a estrada fosse desobstruída, terá começado uma discussão "por um motivo ainda desconhecido", e que levou o turco, que também tem nacionalidade alemã, a disparar inúmeras vezes sobre os ocupantes, num desentendimento que também terá, segundo o diário espanhol, envolvido facas.A discussão terá sido gravada por uma testemunha e captada por uma câmara de segurança. Continuam as buscas por Öztürk e pelo amigo que seguia com ele. O Ministério Público turco já emitiu um mandado de detenção.