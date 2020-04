Ex-jogador do Sporting oferece churrasco a famílias carenciadas

São vários os relatos de ações solidárias fomentadas por jogadores de futebol e agora chega-nos mais uma, da Argentina, com um antigo jogador do Sporting. Marcos Rojo, defesa do Man. United que se encontra cedido por empréstimo aos argentinos do Estudiantes, decidiu oferecer um churrasco a famílias mais carenciadas dos subúrbios de La Plata, muitas delas sem recursos para se alimentar dignamente.





Tendo em conta que também aquele país se encontra de quarentena, não são recomendados ajuntamentos, pelo que todos os cuidados foram tomados. Rojo e a sua família estavam com medidas de proteção como luvas e máscaras, enquanto as famílias que beneficiaram do churrasco não o comeram no local. A ideia era que levassem tupperwares e comessem depois em casa.De acordo com a imprensa argentina, o evento acabou por se revelar um sucesso, tendo acorrido ao local bem mais do que as 50 famílias inicialmente previstas. E, depois disto, de acordo com os relatos que chegam da Argentina, o jogador e restante família já pensam repetir o evento, o que poderá acontecer ainda no decorrer desta semana.