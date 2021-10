Ex-jogador holandês condenado a um mês de prisão por ameaçar antigo primeiro-ministro

Bryan Roy, antigo extremo holandês, foi condenado a 80 horas de serviço comunitário e a um mês de prisão por ter ameaçado o ex-primeiro-ministro desse mesmo país, Mark Rutte. Este último acusou, juntamente com o antigo governo, milhares de famílias de fraude num escândalo relacionado ao direito das famílias de colocarem crianças em creches. Segundo o 'AS', a detenção ocorreu depois de uma publicação nas redes sociais na qual se podia ler: "Em breve vais levar um tiro na cabeça".





O episódio surge depois de Roy se ter juntado a Pieter Omtzigt, político holandês, em defesa das "crianças que são abusadas, traficadas e maltratadas". Omtzigt é conhecido no país como um dos maiores defensores à assistência infantil e as suas ações já levaram, inclusive, à renúncia de vários membros do governo.A mesma fonte lembra que Roy já tinha sido detido em 2020 por ter ameaçado o jornalista Chris Klomp, quando este escreveu um artigo a desmascarar diversas teorias da conspiração relacionadas à Covid-19.