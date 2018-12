Ex-jogador inglês e namorada morrem com poucas horas de diferença

It Is With Immense Sadness That We Report The Death Of Former MDTFC 'Great' - Jason Francishttps://t.co/wTrHDgCYL4 — Market Drayton F.C. (@MDTFC) 23 de dezembro de 2018

O ex-jogador Jason Francis e a namorada Alice Robinson morreram em Perth, na Austrália, com poucas horas de diferença um do outro. Jason terá sido vítima de um atropelamento e Alice, depois de tomar conhecimento do sucedido, desapareceu, tendo sido encontrada já sem vida na manhã seguinte.Jason Francis morreu aos 29 anos na sequência de um atropelamento. O carro era conduzido por um jovem de apenas 18 anos e atingiu Jason quando este se preparava para apanhar um táxi para regressar a casa. A namorada ter-se-á dirigido ao local para ver o que se tinha passado quando viu as luzes da ambulância. "Disseram-lhe que estavam a tentar salvar o Jason", disse Sam Diamond, presidente do clube de rúgbi, ao qual Jason passou a fazer parte no início do ano depois de se mudar para a região australiana. "Não sabemos o que aconteceu com ela depois disso. Desapareceu depois de notificar alguns amigos sobre o que aconteceu e só foi encontrada na manhã seguinte", adiantou Diamond.Vários clubes desportivos de Shropshire prestaram homenagem ao ex-jogador, incluindo o capitão do Market Drayton Town FC, o seu antigo clube, que milita nas competições secundárias de Inglaterra.Entretanto, já foram angariados milhares de euros para ajudar as famílias do casal britânico a conseguir transladar os corpos para o Reino Unido o mais depressa possível. A Go Fund Me Page terá dito que cobriria os custos de toda a operação, afirma a 'BBC'.