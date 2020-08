Ex-Marítimo Fabrício Baiano diz estar "feliz por permanecer na Turquia"

O futebolista brasileiro Fabrício Baiano, que deixou o Marítimo para assinar pelo Caykur Rizespor, disse esta quarta-feira estar "feliz por permanecer na Turquia", após ter sido emprestado pela equipa madeirense ao Gençlerbirligi na época transata.

"Estou feliz por permanecer na Turquia, no ano passado tive um ano muito bom e ficar era o meu objetivo", sublinhou o médio defensivo à agência Lusa, após ter disputado 25 partidas na equipa de Ankara em 2019/20.

O atleta, de 27 anos, chegou ao Marítimo na temporada 2017/18 e elogiou a ilha da Madeira, mostrando-se agradecido "pela experiência fantástica" que os 'verde rubros' lhe proporcionaram no futebol europeu.

"Foi uma experiência fantástica, tudo no Marítimo foi muito intenso, o que me fez amadurecer muito no futebol europeu, e claro, foi muito especial viver nesse lugar maravilhoso", contou.

Fabrício Baiano assinou por três anos com o Rizespor da Turquia, "um grande clube, com uma ótima estrutura", onde "espera fazer história, conquistando muitos títulos".

"Espero fazer uma grande época, para que consigamos conquistar todos os nossos objetivos, acredito muito neste projeto, o Rizespor é um grande clube, com uma ótima estrutura e espero fazer história, conquistando muitos títulos", frisou.