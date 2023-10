Ex-mulher de Morales condenada a quase 3 anos de prisão: antiga estrela porno apanhada com 6 kg cocaína no aeroporto

A ex-mulher de Richard Morales, antigo internacional urguaio, de 48 anos, ficou a saber que vai cumprir uma pena de dois anos e 7 meses de prisão depois de ter sido presa no aeroporto em Montevideu, quando tentava viajar para Espanha com 6 quilos de cocaína.Mia Etcheverria, uma ex-estrela porno que na realidade se chama Camila Navarro e fez sucesso no canal de adultos 'Divas TV', viajava acompanhada por outras quatro pessoas quando foi detida, em junho deste ano.A polícia fez uma busca de rotina nas bagagens de um dos elementos do grupo (três mulheres e dois homens) e descobriu seis pacotes de cocaína num compartimento secreto de uma das malas. Acabaram por ser depois todos revistados, tendo sido apreendidos quatro telemóveis, dois veículos usados para os transportar até ao aeroporto e 900 euros em dinheiro, segundo divulgou na altura o Ministério do Interior num comunicado.A ex-mulher do antigo avançado, de 27 anos, começou por negar as acusações, mas mais tarde confessou tudo, numa tentativa de reduzir a pena. Segundo a imprensa local, citada pelo 'The Sun', a polícia encontrou mensagens de 'Telegram' no telemóvel da mulher enviadas para os restantes membros do grupo que eram bastante comprometedoras."É a tua atitude que vai determinar a tua viagem, entendeste? Viaja a ouvir música", aconselhou a antiga atriz porno numa das mensagens. "Quando saíres do avião, tira fotos (mas não faças o upload de nada) até chegares ao destino. O mais turístico possível, confia em mim."Etcheverria tem duas filhas com Morales - que na Europa jogou no Osasuna e no Málaga - e foi ele quem pagou todas as despesas legais da ex-mulher no julgamento.Num comunicado, o antigo avançado pediu respeito pela sua privacidade: "A minha prioridade, mais do que nunca, são as minhas filhas e o seu bem-estar. Vou protegê-las de qualquer exposição pública relacionada com este caso. Entendo que ambos somos figuras públicas, em diferentes contextos, mas acho desnecessário refirerem-se constantemente a mim e às minhas filhas."A ex-mulher do jogador foi condenada a dois anos e sete meses de prisão na semana passada. Corria o risco de ficar detida por 18 anos pelo crime.