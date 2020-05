Ex-namorada de Villa volta a falar das agressões: «Fui ao hospital e já não havia bebé»

O caso de Sebastián Villa, o jogador do Boca Juniors que é acusado pela ex-namorada de violência doméstica, continua a fazer correr muita tinta na América Latina. Daniela Cortés mostrou fotos das alegadas agressões; ele garantiu que seria incapaz de bater numa mulher e ela garante agora que até perdeu um filho por causa da agressividade do avançado colombiano.





"Aconteceu em maio do ano passado", contou Daniela a um canal de TV. "Tivemos uma discussão e nesse momento ele começou a bater-me, maltratou-me. Uns dias antes eu tinha feito vários testes de gravidez e todos deram positivos. Depois das agressões tive um sangramento intenso e tive muito medo, mas não quis ir ao hospital porque estava com medo do que me poderiam dizer..."Mas Daniela conta que acabou mesmo por ir. "No dia seguinte não aguentava mais com as dores e acordei com uma cólica. Fui ao hospital. Os médicos fizeram-me uma ecografia e disseram que já não havia feto, que tinha perdido o bebé por causa das agressões."Daniela acrescenta ainda que Villa "é uma pessoa bipolar". "Num momento está bem, feliz, mostra alegria e no momento seguinte insulta-te. É uma caixa de surpresas porque do nada muda a sua atitude."