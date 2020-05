Ex-namorada de jogador do Boca sobre agressões: «O que ele merece será decidido pela justiça»

Daniela Cortés, a modelo colombiana ex-companheira de Sebastián Villa que acusa o jogador do Boca Juniors de violência doméstica, participou num programa de televisão onde disse que estava disposta a perdoá-lo, embora garanta que não quer voltar para ele. Este caso, recorde-se, está a ter enorme repercussão na imprensa argentina e colombiana.





"Acho que ficou um certo sentimento, mas não creio que seja amor", disse Daniela, quando lhe perguntaram o que sente pelo futebolista. "Tenho certos sentimentos contraditórios, impotência, raiva por tudo o que vivi, mas amor já não é."Que condenação devia, em seu entender, receber o avançado? "A verdade é que o castigo, aquilo que ele realmente merece, será decidido pela justiça. Não sou ninguém para o decidir. Ele sabe o mal que me fez e eu não sei o que realmente merece uma pessoa assim, não sei..."Mas depois reconheceu que não gostaria de ver Villa na prisão. "A verdade é que se a justiça decidir isso, animicamente causar-me-ia muita dor porque trata-se de uma pessoa com a qual estive muito tempo. Mas também me fez mal, muito mal, e isso marcou-me", disse, entre lágrimas.Quase um mês depois de ter apresentado queixa às autoridades, a ex-namorada do jogador, que disse inclusivamente ter sofrido um aborto por causa das agressões, acabou por admitir que se sente "mais tranquila".