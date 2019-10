Ex-presidente da Federação Salvadorenha irradiado pela FIFA por corrupção

O ex-presidente da Federação Salvadorenha de Futebol (FSF) Reynaldo Vasquez, condenado a oito anos de prisão pelo seu envolvimento no denominado escândalo 'Fifagate', foi irradiado pela FIFA por corrupção, anunciou esta segunda-feira o organismo.Vasquez, condenado a oito anos de prisão por desvio de fundos, foi considerado culpado de corrupção e suspenso para sempre de qualquer atividade relacionada com o futebol e ainda multado em 500 mil francos suíços (cerca de 457 mil euros).A investigação contra Reynaldo Vasquez revelou um "sistema organizado de corrupção" relacionado não só em jogos organizadas pela Federação Salvadorenha de Futebol, mas também em encontros sobre a égide da FIFA, no período de 2009 a 2015.Vários outros ex-líderes do futebol da América Central e da América Latina, também envolvidos no 'Fifagate', foram suspensos recentemente, incluindo o uruguaio Eugenio Figueredo, ex-vice-presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e membro de várias comissões da FIFA.O 'Fifagate' é um processo iniciado em maio de 2015, com a prisão em Zurique de sete altos funcionários do futebol mundial, à margem do Congresso da FIFA, a pedido da justiça norte-americana, na sequência de uma investigação a vários milhões de euros em subornos e comissões desde a década de 1990.