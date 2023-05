Ex-Sporting é o novo vice-presidente da federação norte-americana de futebol

Oguchi Onyewu, antigo central do Sporting, foi esta quarta-feira nomeado vice-presidente da federação norte-americana de futebol, anunciou o organismo.O ex-defesa terá, segundo o comunicado oficial divulgado hoje, responsabilidade direta no "suporte de todas as iniciativas a nível desportivo dentro da federação", e será determinante na escolha do próximo selecionador nacional dos Estados Unidos."Estou muito entusiasmado por aceitar este novo desafio e por ajudar a moldar o futuro do futebol neste país. Como ex-jogador, entendo a importância de investir na nossa juventude e de construir uma base sólida para o futuro. Estou ansioso por trabalhar com as seleções masculina e feminina, seleções juvenis e outras para ajudar a apoiar e crescer o nosso grupo talentoso de jogadores e identificar e desenvolver a próxima geração", referiu, à mesma fonte.Onyewu, atualmente com 40 anos, representou o Sporting entre as temporadas 2011 e 2013, com um empréstimo ao Málaga pelo meio. Atuou em 31 jogos pelos leões, contribuindo com cinco golos.