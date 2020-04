Ex-Sporting Hanuch está "em estado crítico": «No sábado os médicos pensaram que ia morrer»

Há um mês e meio, a Record, Mauricio Hanuch recordava a sua passagem pelo Sporting e era com otimismo que encarava a sua situação de saúde. Tinha-lhe sido diagnosticado um tumor no estômago e, depois de ser operado de urgência, enfrentava uma período de quimioterapia. Tudo parecia encaminhar-se para a recuperação plena, até que um novo problema de saúde o deixou entre a vida e a morte. Agora, segundo revelou a sua irmã, encontra-se num hospital em estado crítico, ainda que o cenário seja mais positivo do que aquele de há uns dias.





"Ontem tivemos uma boa noite. Está melhor e a evoluir bem. O seu estado é crítico, está fraco e há um mês que não come. No sábado os médicos pensaram que ia morrer, mas graças a Deus não foi assim que aconteceu. Agora está em terapia intensiva", explicou Yanina Hanuch, a irmã do antigo jogador, em conversa com o programa de rádio 'Campanas del Infierno'."Estava a fazer quimioterapia por causa do cancro do estômago e acabou por piorar. Nessa altura descobrimos que o fígado não estava a funcionar e no domingo disseram-nos que o rim também não. Por sorte está a recuperar-se pouco a pouco. É um milagre", assumiu Yanina, que neste período não pode estar ao lado do seu irmão tanto quanto gostaria devido à pandemia do coronavírus: "Deixam-nos vê-lo por períodos curtos de tempo, mas ele é um guerreiro e está a lutar imenso".