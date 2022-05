Ex-Sporting Jefferson quer regressar a Portugal: «Ainda tenho muito para dar ao futebol»

Jefferson, ex-defesa esquerdo do Sporting, quer regressar a Portugal. O jogador, de 33 anos, está sem clube depois de ter terminado contrato os brasileiros do XV de Piracicaba, emblema pelo qual fez poucos jogos devido a lesão. Recuperado dos problemas físicos, o brasileiro sonha voltar a um país onde já foi feliz."O meu desejo é poder regressar a Portugal onde joguei doze anos. Conheço bem o futebol português, já estou adaptado ao país onde sou conhecido e onde fui profissionalmente muito feliz", conta Jefferson.Para além de Sporting, Jefferson conta ainda com passagens em Portugal por Estoril, Sp. Braga e Casa Pia."A minha família gosta muito de viver na Europa. Por isso, desejo muito voltar. Ainda tenho muito para dar ao futebol!", finaliza o brasileiro que tem no currículo uma Supertaça e duas Taças de Portugal.