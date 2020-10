Ex-treinador do Bayern 'arrasa' Guardiola: «Quem ganhou os títulos no Barcelona foi o Messi»

Pep Guardiola ganhou 14 troféus enquanto treinador do Barcelona, incluindo duas edições da Liga dos Campeões, mas não voltou a conseguir impor-se mais nenhuma vez nas competições europeias de clubes. No Bayern Munique perdeu três vezes nas meias-finais da Champions, no Manchester City nunca conseguiu ir além dos quartos-de-final. E por que razão isso aconteceu? Segundo Wolfgang-Felix Magath, ex-treinador do Bayern Munique, foi porque não tinha Lionel Messi.





"Quem ganhou os títulos foi o Messi e não o Guardiola", garantiu Magath, ao jornal alemão Bild. "Sem o Messi o sistema dele nunca funcionou, caso contrário teria ganho a Champions com o Bayern e com o City."Depois especificou: "O tiki-taka só funciona se tiveres jogadores que sejam tecnicamente superiores ao adversário. Na minha opinião o Guardiola perde-se muito por tentar vencer os jogos antecipadamente. Essa tática muitas vezes acaba com a tomada de más decisões, que impedem o sucesso."Wolfgang-Felix Magath analisou também o trabalho de Jurgen Klopp no Liverpool, depois de na época passada o alemão se ter sagrado campeão, quebrando um jejum de 30 anos. O treinador acredita que o êxito dos reds deve-se mais às apostas feitas no mercado de transferências do que propriamente às táticas de Jurgen Klopp. "O Klopp fez o sistema funcionar mais pelas decisões que tomou ao nível pessoal do que pela tática. Se o Liverpool não tivesse comprado o Alisson e o Virgil van Dijk, o sistema dele não teria funcionado."