Ex-treinador do Benfica vai atravessar o Canal da Mancha a nadar... aos 70 anos

Graeme Souness, antigo treinador do Benfica entre 1997 e 1999, vai percorrer o Canal da Mancha a nado e nem os 70 anos de idade o impediram de tomar tal decisão, conforme dá conta a BBC. O objetivo passa por angariar 1,1 milhões de libras (cerca de 1,3 milhões de euros) para ajudar no combate à Epidermólise Bolhosa Distrófica Recessiva, uma condição genética que faz com que a pele rasgue ou fique com bolhas ao mais pequeno toque.O montante angariado será entregue à DEBRA, instituição de caridade que apoia cerca de cinco mil pessoas que sofrem desta condição incurável no Reino Unido. Um delas é Isla Grit, uma menina de 14 anos que o ex-técnico escocês conheceu há quatro anos e que o marcou. "Ela é inacreditavelmente corajosa e forte. Esta é a doença mais horrenda e, se és afetado por ela, acordas todas as manhãs a perguntar: 'Porquê eu?'", contou Souness à 'BBC', acrescentando: "Precisamos de superar esta condição, porque é brutal."Graeme Souness vai fazer o percurso, que liga Inglaterra a França e conta com quase 34 quilómetros, num espaço de 16 horas com o pai da jovem, Andy.