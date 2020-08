Ex-V. Setúbal Allef aborda pandemia na Rússia: «A situação está mais controlada»

Allef trocou o V. Setúbal pelo Baltika Kaliningrad em 2019 e alinha agora no segundo escalão do futebol russo. O avançado brasileiro garantiu que apesar da escalada do número de casos na Rússia a "situação está mais controlada".





"Fazemos testes de coronavírus a cada seis dias. Aqui na Rússia a situação está mais tranquila, está mais controlada, mas estamos a cumprir todos os procedimentos. Ficamos concentrados no hotel e dois dias antes do jogo fazemos mais exames. Aqui está mais controlada essa situação. Até agora não aconteceu nenhum caso com jogadores ou com uma equipa técnica antes do jogo", reiterou o jogador em declarações à assessoria de imprensa.O futebolista, de 25 anos, que em Portugal, além dos sadinos, representou Mafra, Real e 1º Dezembro, assumiu estar ambientado à nova realidade da carreira. "Graças a Deus tenho conseguido ajudar a equipa a conquistar as vitórias. Manter uma média dessas não é fácil, mas o pensamento é continuar a trabalhar forte para continuar a destacar-me e ajudando a equipa a conseguir vitórias", vincou o jogador que conta quatro golos em quatro encontros oficiais na presente temporada pelo Baltika.