«Extremamente preocupados»: CONCACAF investiga dinheiro distribuído por 'vice' do Suriname aos adversários

A Confederação de Futebol da América do Norte, América Central e Caraíbas (CONCACAF) vai investigar os motivos que levaram o vice-presidente do Suriname, Ronnie Brunswijk - que se tornou, na terça-feira, no futebolista mais velho a participar num encontro oficial promovido por aquele organismo -, a distribuir maços de dinheiro pelos adversários, no final de um encontro que o seu Inter Moengotapoe perdeu, por 0-6, frente ao CD Olimpia.

Além de um comunicado em que revela a sua preocupação com o vídeo que circula nas redes sociais, a CONCACAF enviou o assunto para o seu Comité Disciplinar, que irá conduzir uma investigação ao comportamento do vice-presidente do país e, simultaneamente, dono do Inter Moengotapoe.





"Estamos extremamente preocupados com o conteúdo de um vídeo que circula nas redes sociais que levanta potenciais questões de integridade em torno da partida da Liga CONCACAF entre Inter Moengotapoe e CD Olimpia", refere o comunicado da CONCACAF, antes de anunciar a investigação em curso: "O assunto foi encaminhado para o Comité Disciplinar da CONCACAF, que vai dar início a uma investigação formal. Mais informações serão divulgadas quando o processo estiver concluido."