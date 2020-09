Fabiano decide e apura Omonia para o playoff da Liga dos Campeões

O Omonia apurou-se para o playoff da Liga dos Campeões após ter batido o Estrela Vermelha, numa eliminatória em que Fabiano foi decisivo. Depois de uma igualdade (1-1) nos 120 minutos de jogo, o ex-guarda-redes do FC Porto travou dois penáltis do Estrela Vermelha e permitiu que o Omonia vencesse (4-2) a formação sérvia no desempate da marca dos 11 metros.

Desta forma, o Omonia, que teve Vítor Gomes (ex-Aves) a titular, garante a sua primeira presença no playoff da competição milionária, sendo que o emblema cipriota irá enfrentar nessa fase o Olympiacos, de Pedro Martins, Rúben Semedo, José Sá, Pêpê e Cafú.