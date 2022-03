Fabinho e o dia em que recebeu José Mourinho... de pijama: «Nem sabia o que dizer»

Fabinho, médio do Liverpool, contou em entrevista à 'FourFourTwo' como se deu, em 2012, a sua transferência para o Real Madrid, confessando que a primeira vez que se encontrou com José Mourinho estava... de pijama."Chegámos a Portugal para eu assinar com o Rio Ave, onde só fiquei no máximo três semanas. Fiz um churrasco com outros brasileiros, e de repente o meu empresário ligou-me a dizer que o Real Madrid Castilla precisava de um lateral direito e queriam saber se eu estava interessado", explicou o brasileiro, que ficou surpreendido com a rapidez do negócio."Uma noite, disseram-me para fazer as malas porque o Jorge Mendes vinha de carro de madrugada. Eu estava a alucinar, só perguntava a mim mesmo o que se passava. Ninguém me disse nada, até que a certo ponto, já dentro do carro, o Jorge Mendes disse que íamos viajar para Madrid para eu assinar com o Real".O centrocampista canarinho lembrou o derradeiro encontro com José Mourinho, quando o recebeu no quarto de pijama. "Seguimos para o hotel em Madrid, e já durante a noite acordei com alguém a bater à porta. Espreitei para ver quem era e não acreditei! Jorge Mendes e José Mourinho, e eu ali de pijama... nem sabia o que dizer", rematou.