Fábio Fortes estreia-se a marcar pelo Hermannstadt

Fábio Fortes não precisou de muito tempo na Roménia para deixar a sua marca. O avançado estreou-se a festejar com a camisola do Hermannstadt, este sábado, num jogo que colocou frente a frente o conjunto de Sibiu e o Academica Clinceni e que terminou empatado a dois.





Fortes saltou do banco aos 80' e, passados apenas dez minutos, marcou, colocando a sua equipa a vencer por 2-1 no início do tempo de descontos. Um tento que poderia ter-se revelado suficiente para o Hermannstadt vencer, não fosse um golo de Serban, aos 90+5', a restabelecer a igualdade que viria a verificar-se no final.Com este tento, o avançado ex-Arouca leva um golo em apenas 21 minutos de jogo com a nova camisola.