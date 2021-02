Fábio Lopes é reforço do Chippenham Town FC

Fábio Lopes, avançado português de 19 anos, vai representar o Chippenham Town FC, clube da 6º divisão inglesa, até ao final da temporada. O jovem chega ao novo clube por empréstimo do Oxford United, onde está desde 2018.





Depois de ter tido alguns problemas físicos na primeira metade da temporada, Fábio Lopes vai agora procurar readquirir ritmo competitivo. Apesar de ter atuado maioritariamente pelas equipas dos escalões de formação do Oxford United, o avançado já se estreou pela equipa principal do clube da 3ª divisão inglesa. Em 2018, na altura com 16 anos, Fábio Lopes tornou-se o terceiro jogador mais jovem de sempre a estrear-se com a camisola do Oxford United.Em Portugal, o jovem alinhou nas camadas jovens do Banheirense, Barreirense e Sporting.