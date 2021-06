Fábio Martins sobre o futuro: «Se der, gostava de continuar na Arábia»

Fábio Martins não podia fazer um balanço mais positivo à temporada que passou no Al-Shabab, na Arábia Saudita, de tal forma que até pondera continuar pelo golfo. O extremo lembra que tem contrato com o Sp. Braga por mais dois anos, mas desvenda que a sua vontade era permanecer onde esteve até agora.





"Eu tenho mais dois anos de contrato com o Sp. Braga. Tenho propostas do estrangeiro, mas essa questão eu deixo com o meu representante, que saberá melhor do que eu tratar dessas situações. Vou focar-me nas férias. Foi uma época desgastante, longe da família, e quero aproveitar este tempo para isso. A vontade, se se proporcionar, era continuar lá [Arábia Saudita]. Vamos lá ver", referiu, em declarações ao Canal 11, fazendo um balanço positivo à experiência."Superou as expectativas. Todos temo suma ideia pre-concebida da Arábia Saudita que não corresponde à realidade. Surpreende-me muito. Gostei de viver lá e de jogar lá. Se puder voltar, não digo que não", apontou.