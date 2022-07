Fábio Silva a todo o gás na estreia na Liga belga: entrou aos 81' e marcou aos 88'

O avançado português Fábio Silva teve este domingo uma estreia auspiciosa pelo Anderlecht em jogos oficiais. Na primeira jornada do campeonato belga, diante do KV Oostende, o avançado português até ficou no banco de suplentes e apenas foi lançado já nos instantes finais, mas isso não o impediu de deixar a sua marca.Numa partida na qual a sua equipa estava a vencer desde o minuto 39, mercê do golo de Majeed Ashimeru, o dianteiro cedido pelo Wolverhampton foi colocado em campo aos 81 minutos e, nem sete minutos depois, já celebrava o primeiro golo com a nova camisola. Um tento conseguido com um forte disparo cruzado de pé direito, sem qualquer chance para Guillaume Hubert.