Fábio Silva cabeceia para o quinto golo da época e continua imparável no Anderlecht

FÁBIO SILVA NÃO PARA DE MARCAR 5 Golos em 6 Jogos pelo Anderlecht #ProLeagueELEVEN pic.twitter.com/xi4pDuQZTk August 14, 2022

Fábio Silva continua imparável no Anderlecht e apontou este domingo, com um grande cabeceamento, o seu quinto golo da temporada - em seis jogos - ao serviço da formação belga, no jogo frente ao Sint-Truidense.