Fábio Silva estreia-se a marcar pelo PSV na goleada ao Groningen

E foi ao quarto jogo pelo PSV Eindhoven que o português Fábio Silva se estreou a marcar pela equipa de Amesterdão. O avançado formado no FC Porto, de 20 anos, entrou aos 72 minutos do encontro frente ao Groningen, a contar para a 21.ª ronda, e em apenas 12 minutos fez a diferença, apontando o primeiro golo no campeonato holandês desde que se transferiu na última janela de transferências proveniente do Anderlecht, para aquele que seria o 5-0 no marcador - encontro viria a terminar 6-0 para o PSV.

Numa primeira parte onde apenas Luuk de Jong encontrou o caminho para as balizas (27'), o PSV Eindhoven entrou com tudo na segunda parte e logo no primeiro minuto aumentava a vantagem no marcador para dois golos, com assinatura do jovem Xavi Simons - que tinha assistido o avançado holandês para o primeiro da noite. Aos 69', Branthwaite deixou tudo mais confortável com o 3-0. O 4-0 surgiu quatro minutos depois, pelos pés de Bakayoko (73'). Veerman, que já somava duas assistências na partida (para Xavi Simons e Branthwaite), fechou com chave de ouro a goleada por 6-0, que deixa o PSV de forma provisória a dois pontos da liderança da tabela classificativa, que para já pertence ao AZ Alkmaar (44 pontos).