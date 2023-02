Fábio Silva marca na vitória do PSV sobre o Twente na estreia a titular

O PSV Eindhoven conquistou este domingo três pontos importantes na luta pelos lugares europeus no triunfo, por 3-1, sobre o Twente, em jogo a contar para a 23.ª jornada do campeonato holandês.

Na estreia a titular pela formação de Eindhoven, o jovem português Fábio Silva justificou a aposta do treinador Van Nistelrooy e abriu a contagem logo ao minuto 9, que deixou o PSV em vantagem até ao final da primeira parte.

No segundo tempo, o Twente entrou melhor e igualou o marcador da partida por Misidjan (48'). O PSV não acusou o golo sofrido e respondeu quase de imediato, por Luuk de Jong, o outro marcador de serviço da equipa, aos 57 minutos. Xavi Simons fechou o resultado em 3-1 aos 74'.

Com este resultado, o PSV segue no quarto lugar da tabela classficativa, mas soma agora 46 pontos, mais seis pontos do que o Twente, que é quinto classificado. Ambas as equipas posicionam-se em zona de apuramento para a Liga Conferência na próxima temporada.