Fàbregas: «Os treinadores de hoje em dia estão muito focados nos números, faz-se um jogo robótico»

Cesc Fàbregas, atualmente ao serviço do Monaco, assumiu em entrevista à 'Marca' que o futebol tem vindo a "mudar muito". O médio espanhol lamenta que a maioria dos treinadores viva "obcecado pelos números e pelo GPS"."A mudança [no futebol] começou há quatro ou cinco anos e agora já se nota bastante, já notei isso com quatro ou cinco treinadores. As metodologias são muito baseadas em automatismos, faz-se um jogo robótico. O jogador tem de estar colocado num sítio concreto e fazer um passe para onde o treinador disser", começou por explicar.E prosseguiu: "Depois vem o GPS. Muitos treinadores estão obcecados com os números. Se não fazes tais números, não estás preparado para jogar. Às vezes sou um pouco 'old school' nisto. Vivi grandes momentos, grandes etapas na minha carreira, em que fazia ótimas temporadas sem treinar e sem estar bem física e animicamente. Agora parece que se não treinas, não podes estar bem. Tudo se baseia em ciência, números e GPS".Fàbregas, que confessou que "gostaria de ser treinador", frisou que o futebol se está a tornar demasiado "físico". "O treinador moderno quer é competitividade, que o jogador esteja a um nível de topo fisicamente. É o que é. Se um jogador é mais rápido que outro que tem um pouco mais de talento, joga o mais rápido. Não tenho dúvida alguma".Questionado sobre o futuro de Mbappé, o espanhol disse que o francês estava destinado aos grandes palcos. "O futuro está nas mãos dele. As coisas que ele faz... há muita gente que nunca as viu. Tem a potência e a finalização de Ronaldo, e aquela pequena arrogância boa de Henry", concluiu.