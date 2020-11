Fàbregas: «Troco mensagens com Mourinho, é um amigo. Guardiola? Nada»

O médio espanhol Cesc Fàbregas recordou no programa ‘Tot Costa’, da 'Catalunya Ràdio', alguns dos clubes por onde passou e teceu rasgados elogios a José Mourinho, com quem trabalhou no Chelsea.





"Sempre gostei de ser estimado e valorizado nos clubes onde joguei e quando vi que isso já não acontecia no Barcelona, percebi que havia treinadores na Europa que me valorizavam mais", disse o atual jogador do Monaco, que deixou o Barça de Pep Guardiola para se juntar ao Chelsea de José Mourinho em 2014."Na minha primeira época no Chelsea o Mourinho ajudou-me imenso. Foi ele quem mais me inspirou quando deixei o Barcelona. Ele disse-me que nós tínhamos diferenças no campo, mas que não passavam daí. Falou-me do seu projeto e eu dei prioridade ao profissionalismo. Ainda hoje trocamos mensagens e considero-o um amigo. Ajudou-me muito naquela época", recorda Fàbregas, de 33 anos, sobre o atual treinador do Tottenham.Já no que diz respeito a Pep Guardiola, que Fàbregas admirava enquanto jogador, o jogador não esconde algum ressentimento. "Com o Pep nada. Aconteceram coisas das quais não quero falar. Ele era o meu ídolo quando eu era criança e foi talvez a pessoa com quem aprendi mais, como jogador, como ídolo e como treinador. Apenas isso."