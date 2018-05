Facundo Ferreyra, alvo das águias para reforçar o ataque – tal comoadiantou em em primeira mão, o Benfica chegou a fazer uma proposta, mas os números ficaram muito aquém das pretensões do goleador, que termina contrato com o Shakhtar Donetsk –, está muito perto de ser reforço do CSKA Moscovo. O nosso jornal sabe que o acordo está alinhavado, pelo que nesta altura falta apenas ao jogador cumprir os exames médicos e assinar.