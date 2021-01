Falcão em desespero ruma a Espanha para travar calvário

Falcão já perdeu a conta ao número de lesões que sofreu. A lista é extensa e o avançado está cada vez mais desesperado. Depois de uma ausência de 40 dias, 'El Tigre’ voltou a sentir queixas na perna direita e agora vai tentar uma solução fora do Galatasaray, mais precisamente em Espanha.





"Falcão vive uma situação complicada. Autorizei que o tratem em Espanha. É muito profissional e é um jogador importante. Não há nada a dizer sobre a sua qualidade. Está mais triste que ninguém por não poder ajudar a equipa. Falei com ele 45 minutos. Esta camisola será sempre sua mas respeitaremos se tiver outra decisão em mente. Falcão é um dos nossos jogadores mais valiosos", disse Fatih Terim, treinador do Galatasaray.Desde que chegou ao Galatasary em setembro de 2019, Falcão só participou em 30 jogos. Falhou 25 por lesão. Em cima da mesa já esteve a possibilidade de rescisão do contrato.