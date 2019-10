Falcão faz esforços para defrontar o Real Madrid na Liga dos Campeões

Radamel Falcão não tem tido um início de temporada fácil, principalmente no que toca ao rendimento físico. Transferido no último mercado de transferências do Monaco para os turcos do Galatasaray, o avançado colombiano de 33 anos, tem somado lesões atrás de lesões. A mais recente foi no tendão de Aquiles, que o tem afastado dos últimos compromissos para o campeonato turco.





Apesar da onda de lesões do ex-avançado do FC Porto, Fatih Terim, presidente do emblema turco, revelou-se otimista na recuperação do 'El Tigre' para a partida frente ao Real Madrid, na próxima terça-feira, a contar para a 3.ª jornada do Grupo A, da Liga dos Campeões. "Vamos tentar que chegue ao jogo num bom estado físico", revelou, citado pela imprensa turca.