Falcão hospitalizado com fratura na cabeça

Radamel Falcao, avançado do Galatasaray de 35 anos, sofreu uma fratura na cabeça e está no hospital, segundo anunciou o clube turco. O ex-jogador do FC Porto chocou com a cabeça do companheiro Kerem Akturkoglu que também foi obrigado a receber assistência médica, no entanto não teve necessidade de se deslocar ao hospital.





"De um choque entre cabeças, na sessão de trabalho, um dos nossos jogadores ficou lesionado. Radamel Falcão foi realizar exames médicos ao nosso hospital parceiro, nos quais foi identificada uma fratura nos ossos faciais", informou o Galatasaray através de um comunicado.