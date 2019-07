Falcão muito perto de assinar pelo Fenerbahçe

As dúvidas em relação ao futuro de Radamel Falcão podem estar perto de ficarem esclarecidas. Segundo a imprensa turca, o avançado do Monaco poderá estar muito próximo de fechar um acordo por três temporadas com o Fenerbahçe.Na linha da frente para reforçar o lugar em aberto na frente de ataque dos monegascos, está André Silva. O avançado formado no FC Porto, de acordo com a imprensa turca, tem agora a via aberta para reforçar a equipa de Leonardo Jardim."Falcão e Galatasaray assinaram um acordo por três anos. Os últimos detalhes da trasnferência estão agora a ser tratados", avançou o jornalista italiano Alfredo Pedulla, através da sua conta no Twitter.A concretizar-se a mudança, esta será a 6.ª experiência de Radamel Falcao na Europa, depois de passagens por FC Porto (2009-2011), Atlético Madrid (2011-2013), Monaco (2013 até à presente data) e por empréstimo ao Manchester United (2014-2015) e Chelsea (2015-2016).Na última temporada, o internacional colombiano realizou 39 partidas e marcou 16 golos pelo emblema monegasco.