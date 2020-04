Faleceu lenda do Atlético Madrid

O Atlético Madrid está de luto pelo falecimento de Miguel Jones, ex-médio do clube onde foi campeão espanhol. O ex-internacional espanhol nasceu na Guiné Espanhola, agora denominada Guiné-Equatorial, e representou La Roja, sendo que foi no Atlético Madrid que se destacou. Miguel Jones partiu aos 81 anos e a notícia foi confirmada pelos colchoneros. De resto, a imprensa espanhola aponta que os motivos para o falecimento do ex-jogador prenderam-se com problemas de saúde.





Dois dias depois do falecimento de Radomir Antic, o Atlético Madrid volta assim a estar de luto. Ao serviço do emblema espanhol, Jones venceu uma liga espanhola (1965/66), duas Taças do Rei (1959/60 e 1960/61) e uma Taça das Taças (1961/62). Miguel Jones representou o Atleti entre 1959 e 1967.