Falta de interesse e pouca disciplina: Klinsmann afastado pela federação sul-coreana

Já se sabia que a prematura eliminação sul-coreana da Taça da Ásia, às mãos da Jordânia nas meias finais, acabaria por determinar o adeus de Jürgen Klinsmann do comando técnico da formação. O que ninguém acreditaria é que na hora do 'adeus' o diretor técnico da federação asiática fosse tão contundente para com o alemão.

"A equipa teve falta de preparação técnica. Percebemos que o treinador não mostrou qualquer interesse em conhecer melhor uma grande parte dos jogadores e, como líder do grupo, foi incapaz de detetar e resolver os conflitos internos do grupo. Sentiu-se a falta de um código de disciplina", resumiu o responsáve Hwang Bo-kwan, em alusão aos confrontos no estágio da seleção, que colocaram frente a frente Son, do Tottenham, e Lee Kang-in, do Paris SG.

Recorde-se que o facto do selecionador orientar a equipa a partir de Los Angeles, nos Estados Unidos, fazendo grande parte do trabalho de forma remota, nunca agradou aos responsáveis sul-coreanos.