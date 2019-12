Família de Quintero acusa chefe do exército colombiano pelo desaparecimento do pai do médio

Eduardo Zapateiro Altamiranda, de 57 anos, passou esta semana a chefe do exército da Colômbia, uma promoção que causou revolta no seio da família de Juanfer Quintero, médio do River Plate. Segundo Carlos Quintero, tio do jogador, aquele militar foi o responsável pelo "desaparecimento forçado" de Jaime Enrique Quintero, pai do futebolista colombiano, em 1995.





A 1 de março de 1995 Jaime Enrique Quintero, que era militar, teve de deixar a IV Brigada de Medellín e mudar-se para outra em Carepa Urabá de Antioquía, por ordem de Zapateiro e por alegado mau comportamento. O problema é que Quintero nunca mais apareceu."Nós não entendemos por que as pessoas que cometem delitos são premiadas. Isto tem sido muito doloroso para todos nós, não entendo por que o promoveram. Queremos saber o que se passou com o nosso irmão. A pessoa implicada que nos diga o que aconteceu", pediu Carlos Quintero aos microfones da Radio Caracol.